Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристические проекты в крае получат господдержку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели края, готовые реализовать проекты в сфере туризма, могут рассчитывать на господдержку.

Источник: НИА Красноярск

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и ориентирована на развитие современной туристической инфраструктуры — от кемпингов и баз отдыха до пунктов проката и семейных пространств.

Заявки принимаются Агентством по туризму Красноярского края.

«Мы поддерживаем инициативы, которые делают путешествия по Красноярскому краю более комфортными, доступными и интересными для жителей и гостей региона. Такие проекты помогают развивать территории, повышают качество туристических услуг и создают новые точки притяжения», — рассказала главный специалист отдела сопровождения инфраструктурных проектов и территориального развития агентства по туризму края Оксана Щербань.

Благодаря господдержке туристических инициатив в крае в 2025 году создали и обновили объекты инфраструктуры в Красноярске, Дивногорске, а также Большемуртинско-Сухобузимском, Балахтинско-Новоселовском, Ермаковском, Емельяновском, Шарыповском, Шушенском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных округах — от пунктов проката и кемпингов до семейных зон отдыха и элементов доступной среды.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 11 марта 2026 года. Подать документы можно в электронном виде через государственную информационную систему «Электронный бюджет».