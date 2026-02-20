Туристические проекты в крае получат господдержку

Благодаря господдержке туристических инициатив в крае в 2025 году создали и обновили объекты инфраструктуры в Красноярске, Дивногорске, а также Большемуртинско-Сухобузимском, Балахтинско-Новоселовском, Ермаковском, Емельяновском, Шарыповском, Шушенском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных округах — от пунктов проката и кемпингов до семейных зон отдыха и элементов доступной среды.