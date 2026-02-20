Ричмонд
США ввели санкции против содействовавших нелегалам узбекских компаний

США ввели санкции против узбекских компаний, переправлявших нелегалов в страну.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.

Отмечается, что, согласно расследованию, виновные координировали перевозку иностранцев, включая несовершеннолетних, намеревающихся незаконно иммигрировать в США через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке.

«Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты», — отмечается в коммюнике.

В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.

