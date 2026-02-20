Названы новые сроки завершения строительства первой очереди красноярского метро

«В конце января было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по основному этапу строительства шести станций метротрамвая и инженерной инфраструктуры. Тем самым, наконец, найдены все необходимые технические решения для возведения первой линии объекта. Сейчас на базе этой проектной документации формируются новые графики производства работ на каждой площадке с завершением в 2028 году. Поскольку по итогам проектирования уточнились и первоначальная цена, и сроки строительства первого пускового этапа, это потребует корректировки контракта с генподрядчиком. Этот вопрос сейчас также прорабатывается вместе с Минстроем России», — рассказали в ЦТЛ.