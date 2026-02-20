Названы новые сроки завершения строительства первой очереди красноярского метро

Строительство первой линии метротрамвая в Красноярске продлили до 2028 года. Напомним, изначально ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2026 года.
О корректировке графика и причинах рассказали в краевом госпредприятии «Центр транспортной логистики», которое является заказчиком работ:
«В конце января было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по основному этапу строительства шести станций метротрамвая и инженерной инфраструктуры. Тем самым, наконец, найдены все необходимые технические решения для возведения первой линии объекта. Сейчас на базе этой проектной документации формируются новые графики производства работ на каждой площадке с завершением в 2028 году. Поскольку по итогам проектирования уточнились и первоначальная цена, и сроки строительства первого пускового этапа, это потребует корректировки контракта с генподрядчиком. Этот вопрос сейчас также прорабатывается вместе с Минстроем России», — рассказали в ЦТЛ.
Там добавили, что работы по строительству первой линии метротрамвая в настоящее время ведутся на 12 основных площадках: переустраиваются инженерные коммуникации и выполняются общестроительные работы, обустройство котлованов станционных комплексов осуществляется на 6 площадках. Для выполнения горнопроходческих работ уже задействовано 5 тоннелепроходческих комплексов, еще один приступит к проходке с «Вокзальной». На данный момент пройдено более 6,7 км, а с учетом существующих тоннелей — 9,14 км.