Пилоцех обанкротившегося омского предприятия дважды продали разным покупателям

Напомним, АО «Омская топливная компания» из Любинского района являлось одним из крупнейших поставщиков угля в социальные учреждения региона. Банкротное дело в отношении организации рассматривалось с августа 2021 года, а с осени стартовала распродажа активов. В том числе часть имущества была продана ООО «СНК Холдинг». В феврале 2024 года «Омская топливная компания», существовавшая 24 года, была официально ликвидирована.