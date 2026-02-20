Пилоцех обанкротившегося омского предприятия дважды продали разным покупателям

Тарский городской суд Омской области рассмотрел иск омича к ООО «СНК Холдинг» из-за здания пилоцеха, некогда принадлежавшего обанкротившемуся АО «Омская топливная компания».
Как сообщили в четверг, 19 февраля 2026 года, в пресс-службе суда, истец указал, что в 2016 году приобрел у АО «Омская топливная компания» здание пилоцеха и земельный участок. Право собственности истца на данные объекты недвижимости зарегистрировано в ЕГРН.
«Впоследствии ему стало известно, что решением Арбитражного суда Омской области АО “Омская топливная компания” признано несостоятельным (банкротом) и в рамках конкурсного производства, здание пилоцеха было продано ООО “СНК Холдинг”. С момента покупки здания истец осуществляет право собственности на спорные объекты.
Истец просил суд признать недействительным договор купли-продажи здания пилоцеха и восстановить его право собственности на указанный объект недвижимости.
Судом исковые требования удовлетворены", — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе уточнили, что суд исходил из того, что на момент проведения процедуры банкротства здание пилоцеха не принадлежало АО «Омская топливная компания», а принадлежало истцу. Таким образом, сделка купли-продажи здания признана ничтожной в силу закона, не влекущей юридических последствий с момента ее заключения.
Уточняется, что решение не вступило в законную силу.
Напомним, АО «Омская топливная компания» из Любинского района являлось одним из крупнейших поставщиков угля в социальные учреждения региона. Банкротное дело в отношении организации рассматривалось с августа 2021 года, а с осени стартовала распродажа активов. В том числе часть имущества была продана ООО «СНК Холдинг». В феврале 2024 года «Омская топливная компания», существовавшая 24 года, была официально ликвидирована.