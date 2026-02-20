Ричмонд
Госномер в России выставили на продажу за 2,1 млрд рублей

В России на продажу выставлен автомобильный госномер стоимостью более 2,1 млрд рублей.

В России на продажу выставлен автомобильный госномер стоимостью более 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сейчас в продаже находятся 16 номерных знаков с ценой свыше 2,1 млрд рублей каждый. При этом стоимость определяет сам владелец.

Коды регионов у таких номеров разные. Среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Москве и Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции изъяли 15 номерных знаков данной серии. Похожие комбинации с кодами регионов 77 и 99 пользовались спросом у владельцев автомобилей, которые ценили «красивые» и статусные сочетания.

Позднее в Госавтоинспекции заявили, что номера серии АМР не изымаются, если они получены законно. В ведомстве уточнили, что знаки с кодом региона 97 относились к специальной серии и предназначались для автомобилей правительственных автопарков.

