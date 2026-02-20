Игорь Кобзев: ЧС не повлияет на капремонты многоквартирных домов в Бодайбо

IrkutskMedia, 20 февраля. Глава Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в зоне ЧС в Бодайбо работают специалисты Фонда капремонта региона. Сотрудники проинформировали жителей о планах работ и принятых решениях. Ранее был заключен договор с подрядчиком о ремонте в 32 домах, попавших в зону ЧС. Специалисты обновят инженерные системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).
В план работ также включен ремонт подвалов и отмостки. Бодайбинцы, по словам главы региона, эти планы поддержали. Работы начнутся в ближайшее время и завершатся до начала отопительного сезона.
«Важно отметить, что данная ситуация никак не повлияет на исполнение регпрограммы капремонта многоквартирных домов в Бодайбо. На этот год по ней запланировано обновление 19 домов, оно пройдет по плану. Работы в них и в домах, попавших в зону ЧС, будут вестись параллельно», — написал Игорь Кобзев в своем посте.
Губернатор региона также опубликовал итоги работы в зоне ЧС за 19 февраля. В настоящее время все многоквартирные дома подключены к отоплению. Всего с нарастающим итогом тепло восстановлено в 175 жилых домах — это 56 многоквартирных; 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых строений.
За сутки специалисты подключили к отоплению еще 27 жилых домов, в которых проживают 117 человек, в том числе 3 ребенка. Из них шесть многоквартирных домов, пять домов блокированной застройки и 16 индивидуальных жилых домов.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы питьевой воды в школе № 3 и специальной (коррекционной) школе. По результатам анализов будет принято решение об возобновлении занятий в этих учреждениях.
«Крайне важно завершить работы в срок, поскольку синоптики прогнозируют в регионе морозную, ветреную и снежную погоду. Она начнет меняться в худшую сторону с завтрашнего дня. И в начале следующей недели по ночам будет до −40°С, а днем столбики термометров будут в районе −15…-20°С», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, что на 20 февраля бригады планируют подключить к тепловым сетям 21 жилой дом. Также рабочие продолжат прокладывать резервный водовод от колодца по улице Нагорной до водонапорной башни по улице Артёма Сергеева и теплотрассы по улице Строительной. Коммунальные службы также проводят локальные внутридомовые работы при возникновении порывов.
Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо расширили зону чрезвычайной ситуации. Администрация города предоставила уточнённые данные губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
Напомним, что последствия коммунальной аварии в Бодайбо продолжают устранять уже третью неделю. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работа четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.
В ликвидации последствий ЧС задействованы специалисты МУП «Тепловодоканал», МУП «Водоканал» Иркутска, ООО «Байкальская энергетическая компания» холдинга En+ АО «Облкоммунэнерго», АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото» группы «ОКТО», ПАО «Полюс», ООО «Газпром добыча Иркутск», сотрудники управляющих компаний Иркутска и бригады из Ангарского городского округа, Братска, Вихоревки, Черемхово, Чунского муниципального округа, Заларей, Усолье-Сибирского, Шелехова, Саянска, Ушаковского муниципального образования, Усольского района, Усть-Илимска и Усть-Илимского муниципального округа.