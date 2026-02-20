Ричмонд
МВД Беларуси будет курировать второе сельхозпредприятие

МВД начнет курировать еще одно белорусское сельхозпредприятие.

Источник: МВД

МВД Беларуси начнет курировать уже второе сельхозпредприятие, сообщили в ведомстве.

Так, под кураторством МВД окажется предприятие «Селецкое», где разводят крупный рогатый скот, выращивают кормовые, зерновые и зернобобовые культуры.

Министр внутренних дел Иван Кубраков поручил главам департаментов охраны и исполнения наказания Александру Шепелеву и Олегу Маткину, а также главе УВД Могилевского облисполкома Игорю Щербачене изучить материально-техническую базу хозяйства. Также будет проанализирована потребность предприятия АПК в финансовой и технической помощи, ресурсах и людях.

— Министр внутренних дел поручил оценить нынешнюю ситуацию на сельхозпредприятии и масштаб работ накануне старта посевной, — прокомментировали в пресс-службе.

Под кураторством МВД на предприятии разработают детальный поэтапный план действий. К слову, сельхозпредприятие «Хутор-Агро», которое также курируется Департаментом исполнения наказаний МВД, стало образцовым хозяйством в Светлогорском районе.