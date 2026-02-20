МВД Беларуси будет курировать второе сельхозпредприятие

Так, под кураторством МВД окажется предприятие «Селецкое», где разводят крупный рогатый скот, выращивают кормовые, зерновые и зернобобовые культуры.
Министр внутренних дел Иван Кубраков поручил главам департаментов охраны и исполнения наказания Александру Шепелеву и Олегу Маткину, а также главе УВД Могилевского облисполкома Игорю Щербачене изучить материально-техническую базу хозяйства. Также будет проанализирована потребность предприятия АПК в финансовой и технической помощи, ресурсах и людях.
— Министр внутренних дел поручил оценить нынешнюю ситуацию на сельхозпредприятии и масштаб работ накануне старта посевной, — прокомментировали в пресс-службе.
Под кураторством МВД на предприятии разработают детальный поэтапный план действий. К слову, сельхозпредприятие «Хутор-Агро», которое также курируется Департаментом исполнения наказаний МВД, стало образцовым хозяйством в Светлогорском районе.