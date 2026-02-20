В Омской области врачам предложили до 1,5 млн рублей за работу в районах

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало перечень вакантных должностей в медицинских учреждениях региона, на которые предоставляются значительные компенсационные выплаты.
В 2027 году работникам, которые займут определенные должности, будут выплачены компенсации в размере до 1,5 миллиона рублей. Это призвано привлечь квалифицированных специалистов в медицинские учреждения области.
Например, на выплату может рассчитывать врач-педиатр участковый. Такого специалиста ждут для работы в детских поликлиниках Азовской центральной районной больницы, а также в Муромцевской, Саргатской и Русско-Полянской больницах.
Вакансии для врачей-терапевтов открыты в таких учреждениях, как Большереченская, Большеуковская, Горьковская, Любинская и другие. Для специалистов в области анестезиологии и реанимации открыты вакансии в Азовской, Большереченской, Знаменской ЦРБ.
Вакансии для врачей-хирургов доступны в хирургических отделениях Большеуковской и Большереченской ЦРБ. Также в Большеуковском районе открыта вакансия для врачей-оториноларингологов.
Кроме того, по миллиону рублей могут получить врач-невролог в Тарской центральной районной больнице, врач-офтальмолог в Исилькульской центральной районной больнице и врач-рентгенолог в Тарской и Полтавской больницах.
Для некоторых специализированных вакансий предусмотрены более скромные компенсационные выплаты: фельдшер скорой медицинской помощи в Шербакульской центральной районной больнице и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом в Таврической больнице могут получить 750 тысяч рублей.
Эти выплаты являются частью программы стимулирования кадрового состава медицинских учреждений Омской области и направлены на привлечение высококвалифицированных специалистов в отдаленные районы региона.