Петицию против жилой застройки вместо пруда с краснокнижными птицами распространяют владивостокцы

Администрация Владивостока опубликовала проект планировки западной части микрорайона, вокруг недостроенного спортивного комплекса. Сейчас проект проходит общественные обсуждения, они продлятся до 24 февраля. Общая площадь застраиваемой территории — 29,1 га, жилая застройка займёт 6,76 га, она даст микрорайону почти 5,3 тысячи новых жителей, хотя Снеговой Пади уже катастрофически не хватает мест в детских садах и школах.
Планируемый под застройку участок включает, помимо жилой застройки, зоны под торговлю, общественное пространство, спортивные и образовательные объекты. Планы на давно обещанную школу на 1100 мест остаются расплывчатыми, известен лишь примерный срок строительства — когда-нибудь до 2036 года (то есть в соответствии со сроками Генплана). Образовательный комплекс-трансформер планируется на участке 25:28:040014:9539. Это детский сад на 250 мест, при необходимости трансформируемый в два блока — начальная школа на 150 мест и классы дополнительного образования на 50 мест. Подобные проекты во Владивостоке ещё не внедряли, но планируют обеспечить таким образовательным трансформером зону КРТ в районе улицы Тюменской.
Обеспокоенность жителей микрорайона, помимо перспектив, что из всех планируемых объектов, как часто бывает, жилые и торговые комплексы построят, а с образовательными объектами что-то пойдёт не так, вызывает наложение зоны многоэтажной застройки на «пруд с утками-мандаринками». Это небольшой водоём, образовавшийся после строительства объездной трассы Седанка — Патрокл, где поселились краснокнижные уточки, который не имеет официального названия и, скорее всего, водоохранной зоны. Местные жители ожидают, что его могут засыпать в процессе застройки. Вокруг пруда есть небольшое общественное пространство, благоустроенное силами одного из застройщиков микрорайона (домик для уточек тоже поставили), но зону отдыха (и человеческую, и утиную) уже разгромили вандалы, официального названия место не имеет, в перечень городских скверов не входит.
Жители Снеговой Пади в петиции требуют сохранить и «узаконить» утиный пруд, придав ему официальный статус водоохранной зоны, а вместе с тем не строить в этой зоне жилые высотки. Кроме того, отменить планы на жилую застройку горожане требуют на всём участке спортивного назначения. Сейчас градостроительные чиновники планируют часть спортивной зоны изменить на жилую.
Петиция в электронном виде на популярном портале адресована губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, краевому прокурору Сергею Столярову, местному депутату Александру Сустову и председателю Всероссийского общества охраны природы Вячеславу Фетисову. Также предлагается подписать бумажную петицию и передать депутату через приёмную или по электронной почте. Файл с петицией распространяют в домовых чатах.