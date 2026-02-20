Петицию против жилой застройки вместо пруда с краснокнижными птицами распространяют владивостокцы

Обеспокоенность жителей микрорайона, помимо перспектив, что из всех планируемых объектов, как часто бывает, жилые и торговые комплексы построят, а с образовательными объектами что-то пойдёт не так, вызывает наложение зоны многоэтажной застройки на «пруд с утками-мандаринками». Это небольшой водоём, образовавшийся после строительства объездной трассы Седанка — Патрокл, где поселились краснокнижные уточки, который не имеет официального названия и, скорее всего, водоохранной зоны. Местные жители ожидают, что его могут засыпать в процессе застройки. Вокруг пруда есть небольшое общественное пространство, благоустроенное силами одного из застройщиков микрорайона (домик для уточек тоже поставили), но зону отдыха (и человеческую, и утиную) уже разгромили вандалы, официального названия место не имеет, в перечень городских скверов не входит.