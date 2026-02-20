На Богучанской ГЭС начали подготовку к весеннему паводку

Для безопасного, надежного и эффективного функционирования Богучанской ГЭС в половодно-паводковый период 2026 года создана комиссия под руководством первого заместителя генерального директора — главного инженера Александра Чайникова.
Первоочередная задача комиссии — внеочередная проверка оборудования, связанного с пропуском паводка: затворов и подъемных механизмов, конструкций сороудерживающих решеток
«Безопасный пропуск паводка — приоритет в работе каждой ГЭС. Мы должны войти в этот ответственный период с полностью исправным оборудованием и подготовленным персоналом, чтобы обеспечить стабильную выработку электроэнергии и безопасность территорий ниже по течению», — отметил Александр Чайников.
В состав комиссии вошли руководители основных технических подразделений, специалисты по промышленной безопасности и гражданской обороне. Персоналу предстоит выполнить большой объем подготовительных работ, в том числе проверку оборудования водоприемника, водосбросов № 1 и № 2, а также зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления. Для работников, непосредственно занятых эксплуатацией гидротехнических сооружений, проведут внеплановые инструктажи о действиях в случае возникновения аварийных ситуаций.
До начала активного снеготаяния на станции будет создан запас необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и паводков.
Подготовлено соглашение с администрацией Кежемского округа о взаимодействии, оперативном представлении информации и реагировании на нештатные ситуации. Налажены контакты с органами исполнительной власти Красноярского края, паводковыми комиссиями и территориальными органами МЧС России.
К началу паводка комиссия получит информацию о готовности сооружений к повышению притока. На весь период весеннего половодья будет организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла, а также ежедневные обходы и осмотры сооружений.
По данным на середину февраля 2026 года, снегозапасы на Ангарском каскаде выше нормы. В районе Усть-Илимского водохранилища — 110−114%, в бассейнах Братского водохранилища и озера Байкал — 131−146%. В районе Богучанской ГЭС снегозапасы соответствуют многолетней норме, местами превышают ее на 30%. За первую декаду февраля высота слоя снега увеличились на 1−7 мм.