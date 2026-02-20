На Богучанской ГЭС начали подготовку к весеннему паводку

Первоочередная задача комиссии — внеочередная проверка оборудования, связанного с пропуском паводка: затворов и подъемных механизмов, конструкций сороудерживающих решеток и т. д. По многолетним наблюдениям, паводок в Нижнем Приангарье начинается в первой декаде мая и продолжается до середины июня, после его завершения будет проведена повторная проверка оборудования и сооружений.