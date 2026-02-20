Иркутская область вошла в топ-7 лучших регионов России по объему экспорта

Особое внимание было уделено росту товарооборота с Монголией. По итогам 2025 года он увеличился на 12%. Ожидается, что динамика улучшится благодаря вступлению в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Документ предусматривает беспошлинные поставки большей части российских товаров, что открывает новые возможности для иркутских производителей, особенно в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.