Каким способом опасно уничтожать банковские карты, предупредил эксперт

Сегодня эта практика перестала быть обязательной, и теперь распоряжаться картой после её окончания срока службы или блокировки человек может по своему усмотрению. Многие совершают серьёзную ошибку, просто выбрасывая старые банковские карты в общие мусорные контейнеры или оставляя их у банкоматов, а некоторые даже позволяют детям использовать их как игрушки или продают редкие или необычные карты коллекционерам через интернет.