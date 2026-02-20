Каким способом опасно уничтожать банковские карты, предупредил эксперт

Однако такой подход в вопросах безопасности далеко не оптимален, сообщает ИА DEITA.RU.
Почему так не стоит делать, рассказал агентству «Прайм» директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его словам, раньше владельцы были обязаны возвращать ненужные карты обратно в банк, и об этом даже говорилось маленькими буквами на самой карте.
Сегодня эта практика перестала быть обязательной, и теперь распоряжаться картой после её окончания срока службы или блокировки человек может по своему усмотрению. Многие совершают серьёзную ошибку, просто выбрасывая старые банковские карты в общие мусорные контейнеры или оставляя их у банкоматов, а некоторые даже позволяют детям использовать их как игрушки или продают редкие или необычные карты коллекционерам через интернет.
Все такие действия могут привести к серьёзным проблемам, предостерег Кутьин. Он подчеркнул, что на каждой банковской карте хранится множество важной и конфиденциальной информации: магнитная лента, встроенный чип, голограммы, а также комбинации букв и цифр, которые напрямую связаны с банковским счётом владельца.
Если эти данные попадут в чужие руки, они могут быть считаны и использованы мошенниками. Злоумышленники часто заносят такие сведения в специальные базы для мошенничества и применяют их совместно с различными приёмами социальной инженерии, благодаря которым они обходят обычные методы защиты банковских операций.
Именно поэтому просто выбрасывать карту в мусор — это не только риск для безопасности, но и потенциальное приглашение для возникновения финансовых проблем. Лучшим решением, согласно экспертному мнению, является надёжное уничтожение карты при помощи специальных приспособлений, например шредера, или даже обыкновенных ножниц.
Особенно важно разрезать карту так, чтобы повредить все элементы, содержащие конфиденциальную информацию — магнитную ленту, чип, номера карты и голограммы. Такая тщательная обработка сведёт к минимуму возможность считывания данных и значительно повысит уровень защиты личных финансовых данных. Именно так правильно утилизировать банковские карты, чтобы уберечь себя от риска мошенничества и сохранить безопасность своих средств.