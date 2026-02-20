Очереди из фур и легковушек сохраняются на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Почти 300 большегрузов и 150 легковых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей и Литвой, следует из данных белорусского пограничного комитета.
Самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой, где 170 фур ожидают возможности выехать из Беларуси на литовскую территорию.
В пункте пропуска «Каменный Лог» также на белорусско-литовской границе очередь немного меньше — там сейчас стоит 120 грузовых авто.
На границе Беларуси с Латвией и Польшей скопления большегрузов не наблюдается.
Что касается очередей из легкового транспорта, то они имеются только на польском направлении. В пункте пропуска «Брест» насчитывается 100 легковушек, а в «Брузгах» — 50.
На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта в настоящее время нет.