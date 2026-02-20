Ричмонд
Российских туристов предупредили о риске стыковок в Китае

Опоздания на стыковочные рейсы в Китае становятся распространенной проблемой для путешественников.

Опоздания на стыковочные рейсы в Китае становятся распространенной проблемой для путешественников. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

По его словам, даже крупные и пунктуальные авиакомпании не застрахованы от задержек из-за погоды, технических причин или других обстоятельств. В таких условиях особенно уязвимыми оказываются пассажиры, которые покупают билеты на разные рейсы отдельно, а не единым маршрутом.

Теплов отметил, что пропуск пересадки часто приводит к дополнительным расходам и необходимости срочно искать альтернативные варианты перелета. В итоге могут сорваться деловые встречи или испортиться отпуск.

Он рекомендовал закладывать на пересадку не менее двух часов, а при возможности — до трех.

Говоря о других инцидентах с участием российских туристов, дипломат добавил, что чаще всего обращения связаны с потерей документов и личных вещей.

