Российских туристов предупредили о риске стыковок в Китае

Опоздания на стыковочные рейсы в Китае становятся распространенной проблемой для путешественников. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
По его словам, даже крупные и пунктуальные авиакомпании не застрахованы от задержек из-за погоды, технических причин или других обстоятельств. В таких условиях особенно уязвимыми оказываются пассажиры, которые покупают билеты на разные рейсы отдельно, а не единым маршрутом.
Теплов отметил, что пропуск пересадки часто приводит к дополнительным расходам и необходимости срочно искать альтернативные варианты перелета. В итоге могут сорваться деловые встречи или испортиться отпуск.
Он рекомендовал закладывать на пересадку не менее двух часов, а при возможности — до трех.
Говоря о других инцидентах с участием российских туристов, дипломат добавил, что чаще всего обращения связаны с потерей документов и личных вещей.
