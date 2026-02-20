Участники «Совета мира» выделят $7 млрд на восстановление Газы, а США $10 млрд — Трамп

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов «Совета мира» выделят семь миллиардов долларов на помощь Газе.
«Я рад сообщить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт, все они внесли более семи миллиардов долларов в пакет помощи Газе», — заявил американский лидер, выступая на первом саммите «Совета мира» в Вашингтоне.
Трамп сообщил, что Вашингтон в свою очередь, внесет $10 млрд на проекты «Совета мира» по Газе.
«Я хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты собираются внести в фонд “Совет мира” 10 миллиардов долларов… Звучит как много, но это очень скромная сумма. Мы готовы выделить 10 миллиардов долларов, и вместе мы сможем осуществить мечту о том, чтобы принести стабильность и гармонию в регион, измученный многовековой войной», — сказал Трамп.
Американский лидер ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе «Совета мира» по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента.
В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Беларусь и Украина также числятся в списке приглашенных.
Первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне 19 февраля. В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, участвовали главы делегаций Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.