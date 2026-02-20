Ричмонд
В Зеленоградском районе будет меньше красивых рапсовых полей: фермеры рассказали, что посеют в 2026 году

Площадь сельхозугодий приморского муниципалитета — 6 289 га.

Источник: Клопс.ru

Фермеры Зеленоградского района в этом году не планируют сеять яровой рапс. О предпочтениях приморских аграриев рассказали в администрации муниципалитета.

Площадь сельхозугодий в районе составляет 6 289 га. Примерно треть из них (1 977 гектаров) отвели под озимые: пшеница (891 га), ячмень (362 га) и рапс (724 га).

Весной планируют засеять 4 312 гектаров:

36% — пшеница; 24% — соя; 16% — овёс; 13% — кукуруза; 6% — ячмень; 3% — овощи; 1% — картофель; 1% — многолетние травы.

В Зеленоградском районе урожайность ячменя выросла на 56%.