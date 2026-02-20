Ричмонд
В аферах с контрабандой на миллиард подозревает ФСБ фирму из Владивостока

Следственные действия затронули сотрудников компании и привели к избранию мер пресечения.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке УФСБ России по Приморскому краю провело масштабные обыски в группе компаний «Твой Терминал». По версии силовиков, структуру подозревают в организации канала контрабандных поставок стратегически важных товаров из стран Азии и уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 1 млрд рублей.

По имеющейся в распоряжении редакции Telegram-канала «Svodka25», силовые мероприятия прошли на этой неделе. После обысков были задержаны несколько сотрудников компании. В отношении фигурантов дела избрали меры пресечения.

Согласно опубликованным данным, в четверг 19 февраля суд заключил под стражу двух подозреваемых. Ещё двоих отправили под домашний арест.

В материале Telegram-канала уточняется, что редакция располагает сведениями о бенефициаре группы компаний «Твой Терминал». Им считают крупного участника внешнеэкономической деятельности региона Виталия Башко. Отмечается, что он уже несколько лет проживает за границей.