«Для галочки» не пройти: Водителей ждут сюрпризы при медосмотре в 2026 году

Особое внимание уделили водителям старше 70 лет. Для них медкомиссия превращается в экзамен на профпригодность. Врачи оценивают не только наличие болезней, но и скорость реакции, остроту памяти, координацию движений. Сам по себе возраст не приговор, но при выявлении нарушений права могут ограничить на определённый срок.