За запрет говорить о размере зарплаты работодателю в РФ грозит штраф

Работодатель не вправе запрещать сотрудникам сообщать о размере своей зарплаты.

Работодатель не вправе запрещать сотрудникам сообщать о размере своей зарплаты. За увольнение по такому основанию компании может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, запреты на разглашение зарплаты нередко прописываются в трудовых договорах или внутренних документах организации. Однако федеральный закон «О коммерческой тайне» не относит сведения о заработной плате к коммерческой тайне.

Кроме того, данные о размере зарплаты не подпадают под действие закона «О персональных данных».

Шестерякова подчеркнула, что даже если условие о запрете было включено в договор, оно считается недействительным. Уволить сотрудника за обсуждение своей зарплаты нельзя.

Если работника все же уволят по такому основанию, суд должен восстановить его в должности. Работодателю в этом случае грозит административная ответственность за нарушение трудового законодательства.

