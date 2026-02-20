За запрет говорить о размере зарплаты работодателю в РФ грозит штраф

Работодатель не вправе запрещать сотрудникам сообщать о размере своей зарплаты. За увольнение по такому основанию компании может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.