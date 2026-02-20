Ричмонд
В Башкирии запустили завод по производству гофротары

Инвестиции в производство составили 1,2 млрд рублей.

Источник: Башинформ

20 февраля в ЦУР Башкортостана в рамках расширенного заседания Совета по развитию промышленности в режиме ВКС дан старт работе нового завода по производству гофротары компании «Добрый картон».

«Инвестиции в производство составили 1,2 млрд рублей, строительство завода шло в течение двух лет. Создано 50 новых рабочих мест», — отметил директор компании Денис Коткин.

Основной вид деятельности нового завода: производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Производство включает 4 технологические линии, которые позволяют выпускать до 5 млн кв. метров гофрокартона ежемесячно. Площадь складских помещений — 4 тыс. кв. м.

В 2022 году предприятие получило льготный заём от федерального Фонда развития промышленности на сумму 35 млн рублей. Также была получена субсидия на приобретение нового целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования. В 2024 году предприятие получило льготный заём от федерального Фонда развития промышленности на сумму 300 млн рублей.