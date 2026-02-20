В Башкирии запустили завод по производству гофротары

В 2022 году предприятие получило льготный заём от федерального Фонда развития промышленности на сумму 35 млн рублей. Также была получена субсидия на приобретение нового целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования. В 2024 году предприятие получило льготный заём от федерального Фонда развития промышленности на сумму 300 млн рублей.