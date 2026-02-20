В Петербурге обсуждают новую схему коричневой ветки метро

Специалисты отмечают, что в приоритете увести тоннели от палеодолины, которую выявили на глубине строительства. Если проект будут реализовывать по новой схеме, то линия пойдет напрямую от действующей станции «Юго-Западная» к станции «Улица Доблести», после чего повернет строго на юг.