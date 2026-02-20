В Петербурге обсуждают новую схему коричневой ветки метро

В Санкт-Петербурге обсуждают новый вариант, как проложить Красносельско-Калининскую линию в сторону «Сосновой Поляны». Альтернативу обсуждают, так как обнаружены геологические особенности грунта.
Специалисты отмечают, что в приоритете увести тоннели от палеодолины, которую выявили на глубине строительства. Если проект будут реализовывать по новой схеме, то линия пойдет напрямую от действующей станции «Юго-Западная» к станции «Улица Доблести», после чего повернет строго на юг.
Поэтому станция «Петергофское шоссе» может перенесена с улицы Адмирала Трибуца. Тогда он будет расположена восточнее, ближе к улице Доблести. Станция «Сосновая Поляна» также будет находиться в той стороне.
Новая схема предполагает, что трасса Петергофское шоссе сместится на проспекте Ветеранов. На этом участке появятся новые станции — «Красносельская» и «Солнечный город». Но пока комитет по строительству Петербурга только обсуждает этот проект.