В аэропорту Алматы утвердили новый состав совета директоров

В то же время новым членом совета аэропорта стал сменивший Кочака на посту операционного директора в материнской компании воздушной гавани — Ерна Сирри Мете. Также на своих постах в СД были переназначены президент аэропорта Алматы Гокер Косе, Акылдыз Джандемир, Джан Алптекин, Умут Эрджевахир и Юджель Олгун.