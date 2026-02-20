В аэропорту Алматы утвердили новый состав совета директоров

10 февраля единственный акционер Международного аэропорта Алматы — французско-турецкий TAV Airports Holding — принял решение о полном переизбрании состава совета директоров. Из него был исключен бывший операционный директор холдинга Кюршад Кочак, вошедший в СД аэропорта еще в 2021 году.
В то же время новым членом совета аэропорта стал сменивший Кочака на посту операционного директора в материнской компании воздушной гавани — Ерна Сирри Мете. Также на своих постах в СД были переназначены президент аэропорта Алматы Гокер Косе, Акылдыз Джандемир, Джан Алптекин, Умут Эрджевахир и Юджель Олгун.
Примечательно, что если ранее все члены совета директоров аэропорта были нерезидентами (вероятно, гражданами Турции), то теперь среди них появились и резиденты Казахстана. Ими стали Гокер Косе, Умут Эрджевахир и Юджель Олгун.
Напомним, что аэропорт Алматы входит в международный холдинг TAV Airports с 2021 года. До этого он принадлежал компании Venus Airport Investments B.V.
Сама компания TAV Airports Holding на 46,12% принадлежит французской Aéroports de Paris SA, мажоритарным акционером которой является французское правительство (50,6%). Еще 4,06% принадлежат турецкой строительной компании Tepe Insaat Sanayi A.S., входящей в состав турецкого холдинга Bilkent Holding Company.
Ранее сообщалось, что члены правления «Международного аэропорта Алматы» получили 853,8 млн тенге вознаграждения за 2024 год.