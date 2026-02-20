Выручка заведений общепита в Приморье выросла на 7% в 2025 году

Оборот заведений общественного питания в Приморском крае вырос на 7% по итогам 2025 года и составил 46,1 млрд рублей (в 2024 году было 39,1 млрд рублей), следует из доклада Приморскстата по социально-экономическому положению региона за прошедший год.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, наиболее успешным месяцем в 2025 году стал декабрь: выручка тогда превысила 5 млрд рублей (в декабре 2024 года — 4,3 млрд рублей). Примечательно, что осенние месяцы продемонстрировали более высокий доход по сравнению с летними. Так, в сентябре, октябре и ноябре выручка каждый месяц превышала 4 млрд рублей, тогда как в июне, июле и августе она составила 3,7 млрд, 3,8 млрд и 3,9 млрд рублей соответственно.
Согласно методологии Росстата, оборот общественного питания включает выручку не только от деятельности ресторанов, кафе и баров, но и доходы других организаций, участвующих в предоставлении услуг питания. В частности, сюда относятся поставщики готовой кулинарной продукции, обслуживающие учреждения социальной сферы.
Напомним, в прошлом году при Минпромторге появилась рабочая группа по популяризации русской кухни, ведомство намерено разработать ее официальный стандарт с перечнем блюд и усилить фестивальное присутствие. Озабоченность понятна — щи и фаршированный гречкой бараний желудок (одно из любимых блюд гоголевского Собакевича) редко встретишь в общепите или на гастрофестивалях. Для Приморья, где сегодня преобладают азиатская кухня, бургеры и шаурма, инициатива может стать стимулом для популяризации русских блюд.