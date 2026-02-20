Выручка заведений общепита в Приморье выросла на 7% в 2025 году

По данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, наиболее успешным месяцем в 2025 году стал декабрь: выручка тогда превысила 5 млрд рублей (в декабре 2024 года — 4,3 млрд рублей). Примечательно, что осенние месяцы продемонстрировали более высокий доход по сравнению с летними. Так, в сентябре, октябре и ноябре выручка каждый месяц превышала 4 млрд рублей, тогда как в июне, июле и августе она составила 3,7 млрд, 3,8 млрд и 3,9 млрд рублей соответственно.