Поступления от налога на вклады в 2025 году выросли до 320 млрд рублей

Издание поясняет, что налог с процентного дохода по вкладам считают исходя из суммы 1 миллиона рублей, умноженной на самое большое значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. В 2024 году, за который граждане РФ платили налог в минувшем году, максимальная ключевая ставка достигала 21%. По этой причине налоговая база составила 210 тысяч рублей. Если фактический доход по вкладам превысил эту сумму, с разницы взимается НДФЛ по ставке 13%. Для вкладчиков с доходом более 5 млн рублей действует повышенная ставка — 15%.