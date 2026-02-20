Поступления от налога на вклады в 2025 году выросли до 320 млрд рублей

Поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам в 2025 году выросли до 320,2 миллиарда рублей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.
В ведомстве отметили, что на такие высокие показатели повлиял целый ряд макроэкономических факторов. Среди них — размер располагаемых доходов населения, изменение ключевой ставки Центробанка, а также динамика индекса потребительских цен.
Издание поясняет, что налог с процентного дохода по вкладам считают исходя из суммы 1 миллиона рублей, умноженной на самое большое значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. В 2024 году, за который граждане РФ платили налог в минувшем году, максимальная ключевая ставка достигала 21%. По этой причине налоговая база составила 210 тысяч рублей. Если фактический доход по вкладам превысил эту сумму, с разницы взимается НДФЛ по ставке 13%. Для вкладчиков с доходом более 5 млн рублей действует повышенная ставка — 15%.
По прогнозу ведомства, в 2026 году поступления в бюджет от налога на проценты по вкладам могут достигнуть 567,6 миллиарда рублей. А в 2027 году — около 305,4 миллиарда рублей.
