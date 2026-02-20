354 тысячи казахстанцев получили доступ к газу в 2025 году — Минэнерго

«В текущем году планируется реализация еще 40 проектов по газификации. Благодаря этому доступ к газу получат более 32 тысяч человек в 10 селах, охватывающих Актюбинскую, ЗКО, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую области, а также Улытау и Жетысу», — сообщили в ведомстве.