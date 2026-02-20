354 тысячи казахстанцев получили доступ к газу в 2025 году — Минэнерго

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. По итогам 2026 года уровень газификации Казахстана вырастет до 64,3%, заявили в Минэнерго.
Для сравнения, в 2025-м газом обеспечили 94 населенных пункта республики, доступ к топливу получили 354 тысячи жителей.
«В текущем году планируется реализация еще 40 проектов по газификации. Благодаря этому доступ к газу получат более 32 тысяч человек в 10 селах, охватывающих Актюбинскую, ЗКО, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую области, а также Улытау и Жетысу», — сообщили в ведомстве.
Чтобы обеспечить страну дополнительными объемами товарного газа продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент». До конца 2026-го планируется завершить строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд куб. м газа в год.
«В рамках второго этапа проекта предусмотрено строительство компрессорных станций, что позволит увеличить пропускную способность газопровода до 15 млрд куб. м газа в год», — отметили в Минэнерго.
На данный момент доступ к голубому топливу имеют 13 млн казахстанцев.