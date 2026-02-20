Приморье хочет взыскать неустойку за срыв сроков ремонта дороги на Хасан

Министерство транспортного хозяйства Приморского края хочет взыскать с ООО «Севзапдорстрой» (Архангельск) 14 млн рублей неустойки за срыв сроков работ по ремонту участка автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан». Но компания в настоящее время уже готовится к ликвидации, а в её отношении возбуждено производство по делу о банкротстве, сообщает ИА PrimaMedia.
Минтранс Приморья и «Севзапдорстрой» заключили госконтракт на выполнение работ по ремонту участка автодороги в срок до 15 ноября 2025 года. Общая стоимость работ по контракту составила 329 млн 459,6 тыс. рублей.
Минтранс в иске указал, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, вследствие чего в его адрес была направлена претензия с требованием произвести оплату неустойки в размере свыше 14 млн рублей.
В связи с тем, что данное требование было оставлено компанией без удовлетворения, минтранс обратился с исковым заявлением в арбитражный суд. Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля.
Геннадия Лазарева и экс-прокурора Валерия Василенко лишили недвижимости и акций.
Суд обратил в доход государства более 200 объектов недвижимого имущества по громкому делу о создании ОПГ в Приморье.
Выручка ООО «Севзапдорстрой» в 2024 году составила 2,343 млрд рублей, чистая прибыль — 1,785 млн рублей. Основным владельцем компании (70% капитала) является её бывший генеральный директор Александр Нечаев.
В материалах «Федресурса» говорится, что 3 февраля 2026 года внеочередное собрание участников «Севзапдорстроя» приняло решение о ликвидации общества.