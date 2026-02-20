Приморье хочет взыскать неустойку за срыв сроков ремонта дороги на Хасан

Министерство транспортного хозяйства Приморского края хочет взыскать с ООО «Севзапдорстрой» (Архангельск) 14 млн рублей неустойки за срыв сроков работ по ремонту участка автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан». Но компания в настоящее время уже готовится к ликвидации, а в её отношении возбуждено производство по делу о банкротстве, сообщает ИА PrimaMedia.