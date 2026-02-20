Мэрия Волгограда ищет подрядчика для сноса двух аварийных домов

Победитель конкурса должен будет выполнить целый комплекс работ. Сначала проведут все необходимые подготовительные мероприятия, а затем приступят к демонтажу двух зданий, общая площадь которых превышает 1700 квадратных метров. После сноса подрядчик вывезет весь строительный мусор и проведет вертикальную планировку участков, чтобы подготовить их к дальнейшему использованию.