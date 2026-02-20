Мэрия Волгограда ищет подрядчика для сноса двух аварийных домов

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который займется сносом двух аварийных домов по улице Лесобазовской № 4 и № 6 в Красноармейском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города.
Ранее эти многоквартирные дома расселили благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Около 80 жителей, которые раньше жили в этих домах, уже получили новые, комфортные квартиры или денежные компенсации. Теперь, когда люди переселились, пришло время убрать старые, небезопасные постройки.
Победитель конкурса должен будет выполнить целый комплекс работ. Сначала проведут все необходимые подготовительные мероприятия, а затем приступят к демонтажу двух зданий, общая площадь которых превышает 1700 квадратных метров. После сноса подрядчик вывезет весь строительный мусор и проведет вертикальную планировку участков, чтобы подготовить их к дальнейшему использованию.
Системная работа по сносу расселенных аварийных домов в Волгограде ведется уже давно. С 2023 года на территории города снесли уже более 50 таких многоквартирных домов.