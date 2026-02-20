К 23 февраля Башстат опубликовал статистику по труду и занятости мужчин

В преддверии праздника День защитника Отечества Башкортостанстат проанализировал трудовой потенциал мужчин региона. По состоянию на 2024 год, число мужчин в составе рабочей силы составило 1 миллион 35 тысяч 100 человек, и практически все они вовлечены в экономику региона.