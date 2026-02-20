К 23 февраля Башстат опубликовал статистику по труду и занятости мужчин

В преддверии праздника День защитника Отечества Башкортостанстат проанализировал трудовой потенциал мужчин региона. По состоянию на 2024 год, число мужчин в составе рабочей силы составило 1 миллион 35 тысяч 100 человек, и практически все они вовлечены в экономику региона.
Анализ показал высокую востребованность мужчин в разных сферах хозяйствования: их труд превалирует в добыче полезных ископаемых, строительстве, в обеспечении электроэнергией и теплом.
Средний возраст работников-мужчин достигает 42 лет. Доля мужчин в возрасте до 30 лет — почти 16%, работников старше 55 лет — 19%.
Что касается образовательного уровня, то более четверти работников имеют высшее образование, 60% — среднее профессиональное.
Наиболее популярными направлениями подготовки среди студентов-мужчин являются инженерное дело, технические науки, информационные технологии, архитектура и строительство.
Подводя итог обследованию здоровья населения, было установлено, что большинство мужчин оценивают свое здоровье положительно, однако доля приверженцев здорового образа жизни невелика. Только малая часть занимается регулярными физическими упражнениями и ведет здоровый образ жизни.
