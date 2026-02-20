На Среднем Урале ускорилась инфляция

В Свердловской области в январе 2026 года годовая инфляция увеличилась до 7,5%. В декабре 2025 года ее уровень составил 7,3%. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Уральского главное управление Центрального банка РФ.
— Это связано в основном с разовыми факторами: повышением НДС, акцизов, утилизационного сбора на автомобили и индексацией коммунальных тарифов, — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Центральном банке, в регионе из-за сильных морозов выросли расходы на отопление теплиц и хранение урожая, в связи с чем увеличились цены на овощи и фрукты. Кроме того, подешевели смартфоны — после высокого спроса перед Новым годом цены сейчас пришли в норму.
По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция замедлится до 4,5−5,5%, а к началу 2027 года ее уровень составит около 4%.