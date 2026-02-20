На Среднем Урале ускорилась инфляция

Как отметили в Центральном банке, в регионе из-за сильных морозов выросли расходы на отопление теплиц и хранение урожая, в связи с чем увеличились цены на овощи и фрукты. Кроме того, подешевели смартфоны — после высокого спроса перед Новым годом цены сейчас пришли в норму.