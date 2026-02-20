Названы самые востребованные меры поддержки бизнеса в Башкирии

Кроме того, в 2025 году были расширены условия выкупа арендуемого имущества. Теперь субъекты МСП могут приобретать в собственность не только недвижимость, но и движимое имущество, а также объекты культурного наследия (при условии соблюдения обязательств по их сохранению). Важным послаблением стало сокращение минимального срока аренды, необходимого для реализации права выкупа, — с двух лет до одного года.