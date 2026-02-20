Ричмонд
Названы самые востребованные меры поддержки бизнеса в Башкирии

Лидером по востребованности среди предпринимателей стал льготный порядок аренды для самозанятых и субъектов МСП.

Источник: Башинформ

Механизм предусматривает постепенное увеличение платежей: в первый год арендаторы оплачивают лишь 40% от установленной ставки, во второй — 60%, и только на третий год ставка повышается до 80%. По данным минземимущества Башкирии, общий объем предоставленной льготы по данному направлению по итогам 2025 года составил 21,9 млн рублей.

Другая популярная мера поддержки бизнесменов — льготный коэффициент при аренде объектов из перечня свободного имущества республики. Эта преференция доступна социально ориентированным некоммерческим организациям, представителям малого бизнеса и самозанятым гражданам. Сумма поддержки в этом сегменте достигла 14,2 млн руб.

Кроме того, в 2025 году были расширены условия выкупа арендуемого имущества. Теперь субъекты МСП могут приобретать в собственность не только недвижимость, но и движимое имущество, а также объекты культурного наследия (при условии соблюдения обязательств по их сохранению). Важным послаблением стало сокращение минимального срока аренды, необходимого для реализации права выкупа, — с двух лет до одного года.

Ранее эксперты поделились, как развивать глэмпинги.