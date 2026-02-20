Александр Беглов открыл обновлённую электроподстанцию в Парголово

Губернатор Петербурга Александр Беглов и директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин поучаствовали в торжественном открытии обновленной высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Парголово». Северная столица еще дальше продвинулась в развитии энергетической инфраструктуры.
«Почти 50 лет старая подстанция фактически служила основным элементом системы электроснабжения для севера Петербурга. В связи с активным развитием этой части города было принято решение провести ее полную реконструкцию. Фактически в ходе масштабной модернизации она построена заново. Это суперсовременная подстанция, здесь всё автоматизировано и участие людей практически не требуется. Мощность установленного оборудования увеличена почти втрое. Больше 80% оборудования — отечественного производства. Выполняется поручение президента по качественному и надежному электроснабжению нашего города», — отметил губернатор Александр Беглов.
Электроснабжение Выборгского и Приморского района будет более надежным после реконструкции подстанции. Уточним, что в этих районах в общей сложности живут более 1,2 миллионов человек. Также это событие важно, поскольку рядом находится несколько крупных промышленных потребителей и объекты Октябрьской железной дороги.
Кроме того, с реконструкцией подстанции площадку «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» подключили к электричеству и расширили на территории высокотехнологические производства.
«Санкт‑Петербург меняется: строятся современные и комфортные жилые кварталы, модернизируется инфраструктура, создаются наукоемкие предприятия. И сетевой комплекс развивается вместе с городом. Подстанция “Парголово” — магистральный объект, ее реконструкция влияет на устойчивость всей энергосистемы. Проект также позволит обеспечить мощностью новостройки в микрорайонах Парголово и Шувалово, повысить надежность электроснабжения крупнейшего в регионе логистического парка “Осиновая роща”, — сказал Андрей Рюмин.
Уточним, что подстанция «Парголово» была введена в эксплуатацию в 1978 году. Это один из основных объектов энергосистемы северных районов Санкт‑Петербурга. Специалисты реконструировали подстанцию в кратчайшие сроки — за 1,5 года.