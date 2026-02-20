Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Беглов открыл обновлённую электроподстанцию в Парголово

С реализацией нового проекта город добился более надежного электроснабжения 1,2 миллиона жителей Выборгского и Приморского районов.

Источник: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов и директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин поучаствовали в торжественном открытии обновленной высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Парголово». Северная столица еще дальше продвинулась в развитии энергетической инфраструктуры.

«Почти 50 лет старая подстанция фактически служила основным элементом системы электроснабжения для севера Петербурга. В связи с активным развитием этой части города было принято решение провести ее полную реконструкцию. Фактически в ходе масштабной модернизации она построена заново. Это суперсовременная подстанция, здесь всё автоматизировано и участие людей практически не требуется. Мощность установленного оборудования увеличена почти втрое. Больше 80% оборудования — отечественного производства. Выполняется поручение президента по качественному и надежному электроснабжению нашего города», — отметил губернатор Александр Беглов.

Электроснабжение Выборгского и Приморского района будет более надежным после реконструкции подстанции. Уточним, что в этих районах в общей сложности живут более 1,2 миллионов человек. Также это событие важно, поскольку рядом находится несколько крупных промышленных потребителей и объекты Октябрьской железной дороги.

Кроме того, с реконструкцией подстанции площадку «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» подключили к электричеству и расширили на территории высокотехнологические производства.

«Санкт‑Петербург меняется: строятся современные и комфортные жилые кварталы, модернизируется инфраструктура, создаются наукоемкие предприятия. И сетевой комплекс развивается вместе с городом. Подстанция “Парголово” — магистральный объект, ее реконструкция влияет на устойчивость всей энергосистемы. Проект также позволит обеспечить мощностью новостройки в микрорайонах Парголово и Шувалово, повысить надежность электроснабжения крупнейшего в регионе логистического парка “Осиновая роща”, — сказал Андрей Рюмин.

Уточним, что подстанция «Парголово» была введена в эксплуатацию в 1978 году. Это один из основных объектов энергосистемы северных районов Санкт‑Петербурга. Специалисты реконструировали подстанцию в кратчайшие сроки — за 1,5 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше