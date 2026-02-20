Александр Беглов открыл обновлённую электроподстанцию в Парголово

«Почти 50 лет старая подстанция фактически служила основным элементом системы электроснабжения для севера Петербурга. В связи с активным развитием этой части города было принято решение провести ее полную реконструкцию. Фактически в ходе масштабной модернизации она построена заново. Это суперсовременная подстанция, здесь всё автоматизировано и участие людей практически не требуется. Мощность установленного оборудования увеличена почти втрое. Больше 80% оборудования — отечественного производства. Выполняется поручение президента по качественному и надежному электроснабжению нашего города», — отметил губернатор Александр Беглов.