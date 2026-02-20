Нижний Новгород закупит коммунальную технику на 1 миллиард рублей

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 1 млрд рублей на приобретение новой коммунальной техники. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. На заседании профильной комиссии городской Думы 20 февраля он пояснил, что в текущем месяце ожидается получение гарантийного письма от правительства региона о выделении необходимых средств.