Нижний Новгород закупит коммунальную технику на 1 миллиард рублей

Закупка пройдет по льготной программе при поддержке областного правительства, что позволит значительно обновить городской парк спецмашин.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 1 млрд рублей на приобретение новой коммунальной техники. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. На заседании профильной комиссии городской Думы 20 февраля он пояснил, что в текущем месяце ожидается получение гарантийного письма от правительства региона о выделении необходимых средств.

Финансирование масштабного обновления будет осуществляться на паритетных началах: 500 млн рублей выделит областной бюджет, еще столько же — муниципальная казна. Эти средства позволят закупить специализированные машины для содержания дорог и территорий города в разные сезоны.

Депутаты профильной комиссии поддержали инициативу, отметив важность своевременного обновления парка техники для качественной уборки улиц. Ожидается, что после получения всех необходимых финансовых подтверждений город приступит к процедуре закупки.

Ранее сообщалось, что на 1,252 млрд рублей увеличились доходы бюджета Нижнего Новгорода.