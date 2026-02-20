Квартиры до 36 млн тенге станут самыми востребованными в Казахстане

Она отметила, что, несмотря на высокую базовую ставку, из-за которой рыночная ипотека остается практически недоступной (18−22% годовых), спрос на жилье в Казахстане сохраняется. Его поддерживают государственные льготные программы. В их числе — «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер» со ставками 7−9% годовых, первоначальным взносом от 20% и лимитом кредитования до 36 млн тенге для Алматы и Астаны.