Квартиры до 36 млн тенге станут самыми востребованными в Казахстане

Она отметила, что, несмотря на высокую базовую ставку, из-за которой рыночная ипотека остается практически недоступной (18−22% годовых), спрос на жилье в Казахстане сохраняется. Его поддерживают государственные льготные программы. В их числе — «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер» со ставками 7−9% годовых, первоначальным взносом от 20% и лимитом кредитования до 36 млн тенге для Алматы и Астаны.
В 2026 году также планируют запустить новые продукты: женскую ипотеку «Умай» и программу для военнослужащих «Наурыз Әскери» со ставкой от 9% и возможностью снижения до 5%.
«В марте на счета вкладчиков Отбасы банка поступит госпремия. У тысяч казахстанцев депозиты достигают необходимых порогов (например, 2 млн тенге для участия в ипотечной программе “Наурыз”), и они выходят на рынок с реальными деньгами. Девелоперы и продавцы традиционно убирают зимние скидки и переписывают ценники вверх на те самые 3−5%», — считает эксперт.
Поэтому Сейтнурова считает, что стоимость жилья в Казахстане покажет рост. По ее мнению, застройщики будут повышать цены в марте, прежде всего, на наиболее востребованные форматы — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые подходят под условия программ Отбасы банка. Именно этот сегмент, по оценке эксперта, сохранит высокий спрос.
Иная ситуация ожидается на вторичном рынке. По мнению Сейтнуровой, его ждет стагнация. Жилье старше 15−20 лет будет постепенно терять ликвидность.
Сегменты бизнес- и элит-класса, как отмечает эксперт, развиваются по собственной логике. Государственные ипотечные программы на них не влияют, поскольку сделки в этом классе чаще проходят за наличный расчет либо через рассрочки от застройщиков.
Ранее эксперты Центра исследований прикладной экономики (AERC) заявили, что в Казахстане будет умеренное повышение цен на рынке нового жилья.