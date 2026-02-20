Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской

Соответствующее постановление № 1402 от 19 февраля 2026 года опубликовано на официальном сайте городской администрации. Изъятию подлежит не только сам дом № 55, но и земельный участок, на котором он расположен. Владельцам квартир будет выплачена компенсация, соответствующая рыночной стоимости их недвижимости. В документе также отмечается, что после завершения всех процедур запланирована государственная регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты.