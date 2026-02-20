Ричмонд
Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской

В Нижнем Новгороде для муниципальных нужд изымут и снесут аварийный многоквартирный дом, расположенный на улице Славянской.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующее постановление № 1402 от 19 февраля 2026 года опубликовано на официальном сайте городской администрации. Изъятию подлежит не только сам дом № 55, но и земельный участок, на котором он расположен. Владельцам квартир будет выплачена компенсация, соответствующая рыночной стоимости их недвижимости. В документе также отмечается, что после завершения всех процедур запланирована государственная регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия приступила к изъятию земельного участка вместе с домом № 8 лит. А на улице Сутырина в Сормове. Также мы публиковали перечень аварийных домов Нижнего Новгорода, подлежащих сносу в 2026 году.