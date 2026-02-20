Вторую очередь дублера проспекта Гагарина хотят сдать к июлю 2027 года

По словам Новожилова, концессионер намерен завершить строительство второй и третьей очередей раньше запланированного срока. Изначально ввод этих участков намечался на первый квартал 2029 года. В настоящее время компания рассчитывает открыть движение по третьей очереди до 30 сентября 2026 года, а по второй — до 30 июня 2027 года. Он также добавил, что вопрос финансирования четвертой очереди, предусматривающей строительство моста через Оку, пока остается открытым на федеральном уровне. Регион рассчитывает привлечь 21 млрд рублей при общей стоимости этапа около 34 млрд рублей.