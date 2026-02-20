Reuters: США могут передать Саудовской Аравии оборудование для обогащения урана

Тем не менее группы по контролю над вооружениями, многие демократы и некоторые ведущие республиканцы, включая госсекретаря Марко Рубио, ранее требовали, чтобы любое соглашение сопровождалось оговорками, в том числе о том, что у Саудовской Аравии не будет возможности обогащать уран или перерабатывать отработавшее ядерное топливо.