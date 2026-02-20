Reuters: США могут передать Саудовской Аравии оборудование для обогащения урана

Администрация Трампа в докладе, направленном конгрессу в ноябре, подчеркивает, что проект американо-саудовского пакта о гражданском ядерном оружии, известный как Соглашение 123, ставит американскую промышленность в центр гражданского ядерного развития Саудовской Аравии, обеспечивая тем самым соблюдение гарантий ядерного распространения.
Тем не менее группы по контролю над вооружениями, многие демократы и некоторые ведущие республиканцы, включая госсекретаря Марко Рубио, ранее требовали, чтобы любое соглашение сопровождалось оговорками, в том числе о том, что у Саудовской Аравии не будет возможности обогащать уран или перерабатывать отработавшее ядерное топливо.
Они также добивались, чтобы Саудовская Аравия предоставила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) широкий и более строгий надзор за ядерной деятельностью страны, например право проводить внезапные инспекции в незадекларированных местах.
Как напоминает Reuters, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд ранее говорил, что королевство будет стремиться разработать ядерное оружие, если его региональный соперник Иран сделает это. Он пояснил, что ядерное оружие будет необходимо его стране «по соображениям безопасности и для балансировки сил на Ближнем Востоке».
Администрация Трампа, по данным Reuters, может представить Соглашение 123 в конгрессе уже 22 февраля. Если обе палаты конгресса в течение 90 дней не примут резолюции, противоречащие Соглашению 123, оно вступит в силу и позволит Саудовской Аравии приступить к гражданской ядерной программе.