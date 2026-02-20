Власти Калининграда будут сами штрафовать УК за неповоротливость, сейчас это прерогатива области

Сейчас, как пояснил Федосеев, городские власти могут лишь выдавать предостережения. Если договориться «по-хорошему» не удаётся, мэрия передаёт материалы в министерство регионального контроля Калининградской области. Оно вправе штрафовать и применять более жёсткие меры. Региональные власти следят за всеми УК региона, в снежную зиму это слишком большая загрузка.