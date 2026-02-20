Нас опять обдирают: Каким должен быть тариф на газ в Молдове

Костандаки о тарифах на газ: Даже в самых пессимистичных расчётах тариф должен быть около 10 леев/м³.
Экономист Георге Костандаки заявил, что текущие тарифы на газ для потребителей в Молдове значительно превышают справедливую стоимость и не соответствуют логике рыночных расчетов.
"19 февраля, цена газа на европейском рынке составляла 34,100 евро/МВт·ч.
Это значит, что за 1000 кубометров цена составляет примерно 358,0 евро.
В Республике Молдова потребители сегодня платят 15,502 леев за 1 м³, что составляет 15 502 леев за 1000 м³.
Эта цена для потребителей, переведённая в евро, составляет примерно 791 евро за 1000 м³, то есть примерно на 433 евро больше, чем европейская цена, или примерно на 120% выше международной цены.
Все расходы до потребителя, включая транспортировку и распределение, обычно должны составлять максимум 38−42% выше европейской цены.
Таким образом:
358×1,42 = 508 евро за 1000 м³.
В расчёте на кубометр:
508 ÷ 1000 = 0,508 евро/м³ (примерно 0,51 евро).
В леях, при курсе 19,6 леев за 1 евро, получается:
0,508×19,6 ≈ 9,95 леев за 1 м³ газа.
Следовательно, даже в самых пессимистичных расчётах тариф должен быть около 10 леев/м³, а в реальных условиях — возможно, около 8,5 леев/м³.
Вопрос: Куда девается остальное, разница в 7,02 леев?", — интересуется Костандаки.
По его мнению, значительная часть разницы в цене — это не только логистика, но и непрозрачные наценки и расходы, которые должны быть объяснены регулятором и поставщиками, чтобы потребители понимали, за что они платят. Костандаки подчеркнул, что без ясных расчётов и прозрачности тарифной политики недовольство населения будет лишь усиливаться.