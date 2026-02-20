Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 февраля

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,04 тенге, поднявшись сразу на 6,27 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 586,76 тенге (+7,35).
Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,05).
Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,9−500,4 тенге, евро — по 583,4−589,1 тенге, рубли — по 6,38−6,49.
Утром 20 февраля Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро — 576,63 тенге, рубля — 6,38 тенге.