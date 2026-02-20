Ричмонд
Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,04 тенге, поднявшись сразу на 6,27 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 586,76 тенге (+7,35).

Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,9−500,4 тенге, евро — по 583,4−589,1 тенге, рубли — по 6,38−6,49.

Утром 20 февраля Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро — 576,63 тенге, рубля — 6,38 тенге.