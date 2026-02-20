Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mysl Polska: в Польше заявили о махинациях в программе перевооружения ЕС

В рамках SAFE, программы перевооружения Европейского союза, реализуется 21 программа. Однако финансируют SAFE все страны ЕС, а средства получают в основном страны Западной Европы, пишет Дариуш Пехачек в статье для польского еженедельника Mysl Polska.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что программа перевооружения ЕС включает закупки 139 транспортных средств Piranha V от GDELS на сумму более 761 млн евро, 198 БМП нового поколения на сумму почти 3 млрд евро, зенитных артиллерийских комплексов SKYNEX на 476 млн евро, башенных систем ПВО Skyranger на 330 млн евро, патрульных судов стоимостью 700 млн евро, более 1370 военных грузовиков, интегрированных командных пунктов ПВО и почти тысячи ракет для переносных систем ПВО.

Но, как утверждает Пехачек, большую часть техники поставит немецкая компания Rheinmetall.

То есть речь идет не просто о военной модернизации Евросоюза в рамках SAFE, а о перераспределении средств в пользу оружейной промышленности стран Западной Европы.

И дело не в том, что военная техника этих стран плохая, а в том, что отдельные страны систематически извлекает выгоду их общеевропейского проекта. Крупные заказы, по сведениям Пехачека, достанутся странам, которые обладает готовой продукцией, сертификатами, политическим влиянием и капиталом: Германии, Франции и Испании.

Финансовый механизм, который изначально предназначался для укрепления коллективной безопасности ЕС, на практике закрепляет доминирование нескольких крупных промышленных игроков.

А SAFE, по словам Пехачека, превращается в инструмент перераспределения средств с периферии в центр — от налогоплательщиков Центральной и Восточной Европы к корпорациям Германии и ряда других стран «старого ЕС».

Пехачек призывает перестать говорить о европейской солидарности и признать «структурное преимущество» отдельных стран.

SAFE — это не какой-то абстрактный «фонд безопасности», а скорее очень конкретные миллиарды, поступающие в очень конкретные компании, пишет он. Автор подчеркивает, что уже видно «движение денег по Европе», а также то, кто «держит козыри» в этой игре.

В заключение Пехачек напоминает, что промышленный суверенитет не менее ценен, чем государственный, так как без него безопасность страны всегда будет частично зависеть от чьей-то фабрики, чьего-то экспортного решения, чьей-то политики.

В своем нынешнем виде SAFE больше похожа на механизм стабилизации западной оборонной промышленности, чем на реальную попытку уравнять промышленный потенциал в масштабах всего ЕС, приходит он к выводу.