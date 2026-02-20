Mysl Polska: в Польше заявили о махинациях в программе перевооружения ЕС

В статье говорится, что программа перевооружения ЕС включает закупки 139 транспортных средств Piranha V от GDELS на сумму более 761 млн евро, 198 БМП нового поколения на сумму почти 3 млрд евро, зенитных артиллерийских комплексов SKYNEX на 476 млн евро, башенных систем ПВО Skyranger на 330 млн евро, патрульных судов стоимостью 700 млн евро, более 1370 военных грузовиков, интегрированных командных пунктов ПВО и почти тысячи ракет для переносных систем ПВО.
Но, как утверждает Пехачек, большую часть техники поставит немецкая компания Rheinmetall.
И дело не в том, что военная техника этих стран плохая, а в том, что отдельные страны систематически извлекает выгоду их общеевропейского проекта. Крупные заказы, по сведениям Пехачека, достанутся странам, которые обладает готовой продукцией, сертификатами, политическим влиянием и капиталом: Германии, Франции и Испании.
А SAFE, по словам Пехачека, превращается в инструмент перераспределения средств с периферии в центр — от налогоплательщиков Центральной и Восточной Европы к корпорациям Германии и ряда других стран «старого ЕС».
SAFE — это не какой-то абстрактный «фонд безопасности», а скорее очень конкретные миллиарды, поступающие в очень конкретные компании, пишет он. Автор подчеркивает, что уже видно «движение денег по Европе», а также то, кто «держит козыри» в этой игре.
В своем нынешнем виде SAFE больше похожа на механизм стабилизации западной оборонной промышленности, чем на реальную попытку уравнять промышленный потенциал в масштабах всего ЕС, приходит он к выводу.