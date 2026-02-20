Калининградстат: в январе огурцы подорожали почти на 44%

Без изменений остались только два товара, ещё 31 позиция подешевела — в пределах от 0,01% до 6,44%.
Лидерами месячного роста традиционно стали сезонные овощи. Свежие огурцы прибавили сразу 43,89%. Помидоры подорожали на 12,64%, виноград — на 9,05%. Столовая свёкла выросла в цене на 8,64%, свежий сладкий перец — на 6,58%.
Самое заметное снижение в январе показало оливковое масло — минус 6,44%. Чеснок подешевел на 5,47%, торты — на 5,45%. Ультрапастеризованное молоко стало дешевле на 2,47%, пшено — на 2,02%.
Если смотреть на годовую динамику, картина выглядит ещё выразительнее. По сравнению с январём 2025 года рост цен зафиксирован по 121 продовольственному товару — от 1,49% до 39,59%. Снижение отмечено по 16 позициям — от 0,43% до 26,34%.
На вершине годового антирейтинга — кофе в зёрнах и молотый: плюс 39,59% за 12 месяцев. Далее следуют столовая свёкла (+37,43%) и лимоны (+34,91%). Существенно подорожала и замороженная рыба: неразделанная — на 28,96%, кальмары — на 28,83%.
Свежие огурцы в годовом выражении выросли в цене на 11,19%.