На 12 новых автобусов для Калининграда потратят 138 млн рублей

В город планируют поставить технику марки ЛиАЗ.

Источник: Freepik

На 12 новых автобусов для Калининграда потратят 138 миллионов рублей. Технику среднего класса закупают по договору льготного лизинга. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.

Предварительно, в город планируют поставить технику марки ЛиАЗ. Договор заключили с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на один год. На покупку автобусов направят собственные средства «Калининград-ГорТранса». Машины обещают поставить до конца марта.

Технику приобретают по льготной лизинговой программе Минпромторга. Как объясняют в ГТЛК, стоимость платежей для предприятий снижается благодаря механизму субсидирования.

В ноябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала о планах закупить новые автобусы среднего класса. Транспорт хотели пустить на замену маршруток в микрорайон Космодемьянского.