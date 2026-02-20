На 12 новых автобусов для Калининграда потратят 138 млн рублей

На 12 новых автобусов для Калининграда потратят 138 миллионов рублей. Технику среднего класса закупают по договору льготного лизинга. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.
Предварительно, в город планируют поставить технику марки ЛиАЗ. Договор заключили с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на один год. На покупку автобусов направят собственные средства «Калининград-ГорТранса». Машины обещают поставить до конца марта.
Технику приобретают по льготной лизинговой программе Минпромторга. Как объясняют в ГТЛК, стоимость платежей для предприятий снижается благодаря механизму субсидирования.
В ноябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала о планах закупить новые автобусы среднего класса. Транспорт хотели пустить на замену маршруток в микрорайон Космодемьянского.