Пять стран Европы планируют разработку систем ПВО для «щита НАТО»

Великобритания, Франция, Германия, Польша и Италия намерены финансировать разработку и выпуск средств ПВО. Европейские страны обеспечат инвестиции в производство недорогих систем, обеспечивающих защиту Европы от атак с воздуха, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О совместной деятельности государств европейской «Группы пяти», имеющих самые крупные оборонные бюджеты, по разработке систем ПВО объявил министр обороны и промышленности Британии. Он рассказал СМИ, что Лондон и его партнеры увеличат инвестиции в новое поколение систем ПВО и автономных систем для усиления «щита НАТО», сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно об инициативе «Группы пяти» по разработке БПЛА. Франция, Британия, Польша, Италия и Германия планируют выпускать современные дроны, учитывая опыт их использования во время военных действий на Украине. Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms.

