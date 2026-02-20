Пять стран Европы планируют разработку систем ПВО для «щита НАТО»

О совместной деятельности государств европейской «Группы пяти», имеющих самые крупные оборонные бюджеты, по разработке систем ПВО объявил министр обороны и промышленности Британии. Он рассказал СМИ, что Лондон и его партнеры увеличат инвестиции в новое поколение систем ПВО и автономных систем для усиления «щита НАТО», сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно об инициативе «Группы пяти» по разработке БПЛА. Франция, Британия, Польша, Италия и Германия планируют выпускать современные дроны, учитывая опыт их использования во время военных действий на Украине. Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms.