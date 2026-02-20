Турпоток в Молдове вырос в 2025 году: больше гостей и дней проживания

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Молдовы. Как уточнили в бюро, в 2025 году в гостиницах, пансионатах и других местах размещения остановились 525,1 тысяч человек, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Из них 238,9 тысяч — это жители страны, а 286,2 тысяч были иностранцами. Общее число ночевок выросло на 4,4% и составило 1,63 миллиона.