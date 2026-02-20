Турпоток в Молдове вырос в 2025 году: больше гостей и дней проживания

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В 2025 году в Молдове стало больше туристов и увеличилось число ночевок в гостиницах, пансионатах и других местах размещения. Быстрее всего растет агротуризм, при этом средняя продолжительность отдыха немного сократилась.
Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Молдовы. Как уточнили в бюро, в 2025 году в гостиницах, пансионатах и других местах размещения остановились 525,1 тысяч человек, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Из них 238,9 тысяч — это жители страны, а 286,2 тысяч были иностранцами. Общее число ночевок выросло на 4,4% и составило 1,63 миллиона.
«Самый заметный рост показали туристические и агротуристические пансионаты — плюс 30,6% за год. В гостиницах и мотелях число гостей увеличилось на 13,6%, в оздоровительных учреждениях — на 4,8%», — уточнили в Нацбюро статистики.
При этом в детских лагерях отдыха количество отдыхающих сократилось на 6,4%, а в домах отдыха и общежитиях для посетителей — на 3,3%, добавили в пресс-релизе.
По данным статистики, среди иностранных гостей больше всего было граждан Украины (35,1%), Румынии (20,4%) и США (4,7%), заметную долю составили туристы из Германии, Турции, Италии, Израиля и Польши. Основной поток по-прежнему приходится на Кишинев — 68% от общего числа размещенных. Регион Центр обеспечил 19,3%, Север — 6%, Юг — 5,7%, Гагаузия — 1%.
Как добавили в Нацбюро статистики, общая вместимость мест размещения выросла на 2,7% и достигла 165,5 тысяч койко-мест.
«Больше всего прибавили агропансионаты. При этом средняя продолжительность отдыха немного снизилась — с 4,3 до 4,1 дня. Жители страны в среднем отдыхали 5,5 дня, иностранцы — 2,9 дня», — говорится в сообщении бюро.
Как следует из отчета статистики, загрузка мест размещения составила 32%, что немного выше уровня 2024 года. Самая высокая — в оздоровительных учреждениях (57,8%), самая низкая — в домах отдыха (17,9%). Гостиницы и мотели были заполнены в среднем на 30,2%.