FT узнала, что Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева.