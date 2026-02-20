FT узнала, что Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

Издание связывает это решение с грядущими выборами в парламент Венгрии в апреле 2026 года. В преддверии этого события премьер страны Виктор Орбан усиливает «антиукраинскую риторику», говорится в материале.
Процентные расходы по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, но не отразятся на бюджетах Венгрии, Чехии и Словакии.
На прошлой неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд — «за» проголосовали 458 депутатов Европарламента. 140 человек выступили против, еще 44 воздержались.
Однако это не единственный этап принятия решения — финансирование требует также одобрения Совета Евросоюза. В Европарламенте уточнили, что для перечисления первого транша в начале второго квартала 2026-го Совет должен утвердить пакет поддержки.
Материал дополняется