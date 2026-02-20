Эксперты рассказали о последствиях отмены пошлин Трампа

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что для американских потребителей отмена пошлин может обернуться снижением цен и уменьшением инфляционного давления, что, в свою очередь, даст Федеральной резервной системе больше оснований для смягчения денежно-кредитной политики. Однако он добавил, что если неопределённость с альтернативными мерами затянется, регулятор сохранит осторожность.