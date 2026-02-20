Эксперты рассказали о последствиях отмены пошлин Трампа

Отмена импортных пошлин, которые президент США Дональд Трамп вводил на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях, может привести к росту дефицита бюджета США.
Такое мнение опрошенные РИА Новости эксперты высказали после решения Верховного суда, признавшего, что данный закон не даёт президенту права единолично устанавливать такие сборы.
Экономист Ольга Беленькая пояснила, что пошлины должны были частично компенсировать бюджетные потери от «большого красивого закона» (Big, Beautiful Bill), который продлевал налоговые льготы и увеличивал военные расходы. Теперь властям придётся искать новые источники доходов, и, вероятно, дефицит бюджета возрастёт.
В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что для американских потребителей отмена пошлин может обернуться снижением цен и уменьшением инфляционного давления, что, в свою очередь, даст Федеральной резервной системе больше оснований для смягчения денежно-кредитной политики. Однако он добавил, что если неопределённость с альтернативными мерами затянется, регулятор сохранит осторожность.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% на весь импорт, ввозимый в страну.
