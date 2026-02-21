Эксперт Аветисян считает, что ИИ не оставит хороших программистов без работы

«Если ИИ на порядок повысит производительность нашего труда, это будет означать, что мы больше внедрим. Если ИИ усилит возможности врача в 10 раз, что, это означает, что нам нужно меньше врачей? Нет. Это означает, что мы сможем довести врача до каждого, и в 10 раз не хватит. Даже в быту нам нужно в сто раз больше внедрений. Мы этого не можем сделать, потому что нам просто не хватает людей. У нас нехватка кадров», — подчеркнул Аветисян.