Эксперт Аветисян считает, что ИИ не оставит хороших программистов без работы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Современные опасения, что искусственный интеллект (ИИ) оставит без работы множество «простых» программистов, лишены оснований, когда речь идет о мастерах своего дела. Такое мнение высказал ТАСС академик РАН, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян.
«Производительность труда сильного программиста серьезно вырастет. Если раньше ему надо было пять junior (младших) иметь и еще несколько middle (средних), то сейчас, может быть, он один с этим справится. И что? Это означает, что мы можем сделать больший объем работы. Но работы-то в сто раз, в тысячу раз больше на самом деле», — рассказал ученый в ходе награждения премией OGANESSON.
Признав, что на рынке труда, в том числе и труда в IT-индустрии, возможны «флуктуации», в том числе и увольнения, Аветисян высказал уверенность в том, что «появятся новые фронты работ, потому что цифровизация только начинается».
«Если ИИ на порядок повысит производительность нашего труда, это будет означать, что мы больше внедрим. Если ИИ усилит возможности врача в 10 раз, что, это означает, что нам нужно меньше врачей? Нет. Это означает, что мы сможем довести врача до каждого, и в 10 раз не хватит. Даже в быту нам нужно в сто раз больше внедрений. Мы этого не можем сделать, потому что нам просто не хватает людей. У нас нехватка кадров», — подчеркнул Аветисян.
Ученый также напомнил, что настоящая опасность может грозить, если люди станут передавать ИИ управление.
«Но слава богу, этот вопрос закрылся, потому что субъектность ИИ не рассматривается в мировом сообществе и в нашей стране тоже. При этом даже сейчас, конечно, есть люди, которые пытаются эту идею проталкивать, потому что интересы их понятны. Но мы-то должны на науке базироваться», — подчеркнул ученый.