Реализация индивидуальной программы Мордовии увеличила рост экономики на 17%

Пять лет подряд республика занимает первое место в России по доле инновационной продукции в общем объеме промпроизводства — это около 30%. Большая работа ведется по улучшению инвестиционного климата. В прошлом году Мордовия вошла в первую десятку регионов республика Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемом Агентством стратегических инициатив. В лидерах субъект и по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта.