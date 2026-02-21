Реализация индивидуальной программы Мордовии увеличила рост экономики на 17%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Мордовии помогла нарастить объем инвестиций в 1,3 раза и добиться роста экономики на 17%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов по итогам рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
«Благодаря поддержке президента России и правительства РФ успешно реализуем индивидуальную программу социально-экономического развития Мордовии. За 5 лет экономика выросла на 17%, значительно выросли инвестиции — в 1,3 раза. Мордовия впервые в десятке наиболее инвестиционно привлекательных регионов России», — написал Здунов.
Глава региона отметил, что благодаря программе удалось построить важнейшие для региона объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры, направить средства на поддержку бизнес-инициатив за счет докапитализации региональных фондов поддержки предпринимательства и развития промышленности.
Общий объем финансирования программы составил 7,2 млрд рублей. По итогам 2022−2025 годов создали 1 269 рабочих мест и привлекли 6,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций — более чем в 2,5 раза выше плановых показателей на соответствующий период.
Валовый региональный продукт по оценке 2025 года превысил отметку в полтриллиона рублей. Уверенный рост демонстрируют крупнейшие отрасли, определяющие индустриально-аграрную специфику региона, — промышленность и сельское хозяйство, объем производства продукции сельского хозяйства в 2025 году составил 147,6 млрд рублей. Работает территория опережающего развития «Рузаевка», развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система».
Пять лет подряд республика занимает первое место в России по доле инновационной продукции в общем объеме промпроизводства — это около 30%. Большая работа ведется по улучшению инвестиционного климата. В прошлом году Мордовия вошла в первую десятку регионов республика Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемом Агентством стратегических инициатив. В лидерах субъект и по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта.