Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 21 февраля

Национальный банк установил курсы валют на 21 февраля, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в сравнении с курсами, установленными перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 21 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8517 белорусского рубля, 1 евро — 3,3650 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7300 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 20 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в тех же значениях и в субботу, 21 февраля.
