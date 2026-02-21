Российские авиакомпании завершают вывозные рейсы с Кубы

11 февраля Росавиация сообщала, что из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпании «Россия» и Nordwind внесли вынужденные коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны. Глава Минтранса Андрей Никитин говорил, что вопрос о возобновлении авиасообщения РФ с Кубой прорабатывается, однако зависит от ситуации с топливом или возможностью дозаправки самолетов.