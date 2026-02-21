Российские авиакомпании завершают вывозные рейсы с Кубы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании 21−22 февраля завершают осуществление вывозных рейсов c Кубы.
В частности, авиакомпания Nordwind сообщала об осуществлении рейсов для перевозки пассажиров с Кубы 12, 14 и 18 февраля по маршруту Варадеро — Москва, 17 февраля — Кайо-Коко — Москва, о рейсе для возвращения иностранных туристов по машруту Москва — Варадеро 14 февраля. На 21 февраля запланирован рейс Ольгин — Москва.
Компания сообщала, что после этого приостановит полетную программу на Кубу до стабилизации ситуации с заправкой топливом самолетов.
Авиакомпания «Россия» также организовала ряд вывозных рейсов в Москву из Гаваны и Варадеро 12, 14, 16, 17 и 19 февраля, а также рейс Москва — Гавана 15 февраля. Еще один рейс должен вернуться в Москву 22 февраля. После этого компания также отменяет полеты по данным направлениям.
11 февраля Росавиация сообщала, что из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпании «Россия» и Nordwind внесли вынужденные коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны. Глава Минтранса Андрей Никитин говорил, что вопрос о возобновлении авиасообщения РФ с Кубой прорабатывается, однако зависит от ситуации с топливом или возможностью дозаправки самолетов.